الدفاع المدني يعلن عن خسائر الصاروخ الباليستي علي الرياض

الأحد، 28-02-2021
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن
المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي ، أن فرق الدفاع
المدني بمدينة الرياض
باشرت مساء أمس السبت حادثة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي
الذي تم إطلاقه باتجاه عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض
.
وكانت
عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران
أطلقت صاروخ باليستي من داخل الأراضي
اليمن
ية و اعترضنه قوات التحالف
ودمرته ،و تناثرت شظاياه علي عدة أحياء سكنية في
مواقع متفرقة بالرياض
، حسبما نشرت " صدي " .
يذكر
أنه نتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو
وفيات وقد تم التعامل مع الحادث وفقا للإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك .