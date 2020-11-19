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انتحار القنصل الفرنسي في المغرب شنقًا

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القنصل الفرنسي
 
الخميس، 19-11-2020 06:28 م المصريون

ذكرت الصحف المغربية، اليوم الخميس، أن القنصل الفرنسي بمدينة طنجة المغربية، دينيس فرانسو، انتحر شنقا في غرفته.
وقال موقع 306 المغربي، إن المسؤول الفرنسي البالغ 55 عاما، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وأفاد الموقع المغربي، أن الدبلوماسي الفرنسي، يمر بمشاكل خاصة، حيث تقدم بطلب إعفاء من منصب إلى سلطات بلاده بعد أسابيع قليلة من تعيينه.
وفتحت السلطات الفرنسية، تحقيقا في الحادث، كما باشرت السلطات المغربية التحقيق في الواقعة.
وكان القنصل الفرنسي، قد أعرب عن سعادته باختياره في هذا المنصب منذ أسابيع، معربا عن أمله بأن يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عديدة ما بين فرنسا والمغرب.
 

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