الكشف عن جنسية منفذ هجوم «نيس» في فرنسا

الخميس، 29-10-2020
07:18 م
محمد فضل
أعلن النائب عن منطقة نيس
إيريك سيوتي، أن منفذ منفذ العملية
الإرهابية في مدينة نيس
تونسي الجنسية وصل حديثا إلى فرنسا
عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.
وقال سيوتي في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد طلبت للتو من ماكرون
خلال اجتماع في نيس
تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية”.
وذكر موقع “باري ماتش” الفرنسي أن منفذ الهجوم
تونسي الجنسية،
وصل إلى فرنسا
بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عاما.
جدير بالذكر أن 3 أشخاص قد قتلو خلال هجوم
إرهابي قرب كنيس
ة
نوتردام في مدينة نيس
، وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال
الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد “الله أكبر” طول الطريق.