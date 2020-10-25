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عاجل.. فرنسا تستغيث وتدعو إلى عدم مقاطعة بضائعها

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عاجل.. فرنسا تستغيث وتدعو إلى عدم مقاطعة بضائعها
 
الأحد، 25-10-2020 07:50 م الطيب حسين
دعت وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا اليوم الأحد، الدول الإسلامية لعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان إن "دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية صادرة من أقلية متطرفة".

يأتي هذا بعد حملة للإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يتزعمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت إن "مسلمي فرنسا جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا".

وذكرت أن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد وفقا لقناة "روسيا اليوم".

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة".
 

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