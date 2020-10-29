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قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

الشرطة الفرنسية
ارشيفية
 
الخميس، 29-10-2020 11:00 ص وكالات- الدويني فولي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن رجلاً شن هجوما بسلاح أبيض قرب كنيسة في مدينة نيس، جنوب فرنسا، صباح اليوم الخميس.

وأسفر الهجوم عن وقوع  قتيل وعدد من الجرحى بحادثة الطعن في نيس جنوب فرنسا.

وبدورها، أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقال بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس.

وطلبت الشرطة الفرنسية تجنب محيط كنيسة نوتردام في نيس، كما فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي،  جيرالد دارمانين، إن عملية أمنية تجرى حاليا في مدينة نيس وأنه قام بتشكيل خلية لمتابعة الهجوم.

بينما قال عمدة نيس، كريستيان إستروسي، إن المشتبه به وراء الهجوم - الذي قال إستروزي إنه يبدو وكأنه حادث إرهابي - تم اعتقاله.
 

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