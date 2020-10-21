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السعودية تعدل الترتيبات الخاصة بأبناء المواطنات

السعودية
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-10-2020 11:08 ص وكالات- الدويني فولي
عدلت الحكومة السعودية، الترتيبات القانونية المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من ازواجهن الأجانب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، ”قرار المجلس رقم (406) وتاريخ 27 / 12 / 1433هـ، المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي“.

ولم تورد الوكالة الرسمية تفاصيل أكثر عن التعديل، وما إذا كان سيوفر مزيدا من التسهيلات لأبناء السعوديات من أزواجهن الأجانب.

وينص القرار المستهدف بالتعجيل، على أنه يمنح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي ”المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية“.

كما يتضمن القرار ذاته أن الدولة ”تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص“.

ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن ”يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم“.
 

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