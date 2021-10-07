السعودية تطيح بموظفين من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني (تفاصيل)

الخميس، 07-10-2021
10:08 ص
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية
، عدداً من
القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1443 هـ
وأوضحت أنه تم التحقيق مع 639 وإيقاف 271 مواطناً ومقيماً
منهم موظفين
من وزارات: الدفاع
والداخلية
والحرس الوطني والصحة والعدل والمالية والشؤون
البلدية والقروية والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة،
وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة الزكاة والضريبة والدخل.
وأشارت إلى أن المتهمين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ
الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم
للقضاء .