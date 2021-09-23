لماذا سُميت بالمملكة العربية السعودية؟.. الأمير تركي يرد

الخميس، 23-09-2021
11:33 ص
كشف الأمير السعودي تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل ورئيس
الاستخبارات الأسبق، عن قصة تأسيس المملكة العربية السعودية
وسبب تسمية
ها بهذا
الاسم.
وقال “تركي الفيصل” في حديثه الخاص لقناة الإخبارية : “في عام 1351 هجرية
من القرن الماضي بعد أن الْتأمت اللحمة وأصبحت الأراضي هذه شاسعة تسمى بمملكة
الحجاز ونجد”.
وتابع : “فاجتمع بعض من أهالي الطائف ومنهم أعضاء في مجلس الشورى ورفعوا
برقية للملك عبدالعزيز وذكروا فيها ما تتمتع به المملكة من خصائص تفرقها عن بقية
الدول المجارة فاقترحوا تغيير المسمى من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية
السعودية
”.
وأضاف أن :”الملك المؤسس تجاوب مع مقترحهم ، وبعد انتشار الاقتراح تلقى
المؤسس برقيات من كافة أنحاء المملكة تؤيد هذا الاقتراح ، وفي 17 جمادى الأولى
1351 أصدر المؤسس أمره بأن يكون المسمى هو المملكة العربية السعودية
”.