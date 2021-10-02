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الأرصاد السعودية تحسم جدل تأثر المملكة بإعصار «شاهين»

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السبت، 02-10-2021 01:38 م

حسم المركز الوطني للأرصاد السعودية، الجدل حول تأثر إعصار "شاهين" في سلطنة عمان على المملكة، مؤكدًا أنه لا تأثير للإعصار على المملكة.
وأوضح أن ذلك المنخفض الجوي سيتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض وتمتد الى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة .
ولفت إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقرير خاص.
فيما أصدرت سفارة المملكة في مسقط، اليوم السبت، تحذيرًا عاجلصا لجميع المواطنين السعوديين المقيمين في سلطنة عمان بشأن الإعصار المداري شاهين.
وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" : "تهيب السفارة بجميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري (شاهين)".
وأضافت سفارة المملكة في مسقط : "كما تحثّهم في حالة الحاجة الى المساعدة التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤ حفظ الله السلطنة وشعبها من كل مكروه".
وكشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، المسافة التي يبعد فيها الإعصار عن المملكة، مشيرًا إلى أن عين إعصار شاهين تبعد عن مسقط صباح اليوم (06:00ص) نحو 400 كم، وعن الحدود السعودية، شرقي الربع الخالي نحو 700 كم، وتبلغ درجة الضغط الجوي في عين الإعصار نحو 979 مليبار.
وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "أن الإعصار يقوم بعملية تبريد لبحر العرب وبحر عمان، عبر نظام معقد من دهاليز الرياح الصاعدة، والهابطة، والأفقية، والسحب والأمطار في جرم ميكنة عظيمة مهيبة، يبلغ عرضها نحو 300كم".
 

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