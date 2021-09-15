شاهد/ قوات أجنبية تصل السعودية مع منظومة «باتريوت» بعد انسحاب أمريكا

الأربعاء، 15-09-2021
09:13 ص
نشرت “هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليونان
ي”، صورًا للقوة اليونان
ية
التي غادرت إلى السعودية
برفقة أنظمة بطاريات “باتريوت
” الدفاعية.
وأكدت “هيئة الأركان اليونان
ية” على موقعها الإلكتروني، أنها أرسلت إلى
السعودية
“نظام باتريوت
” طويل المدى المضاد للطائرات لتعزيز الدفاع الجوي والدفاع
الصاروخي للمملكة العربية السعودية
.
وأشارت “الأركان اليونان
ية” إلى أن مراسم مغادرة أنظمة بطاريات باتريوت
أُقيمت
في قاعدة تاناغرا الجوية باليونان
برفقة القوة المغادرة إلى السعودية
، مبينةً أنه
سيتم تبادل المعرفة مع أفراد القوات المسلحة السعودية
.
وأوضح “الجيش اليونان
ي” أن مهمة القوة العسكرية المدعومة بأنظمة “باتريوت
”
هي تتويج للعلاقات الممتازة بين السعودية
واليونان
ورؤيتهما للتطورات الدولية
والإقليمية.
جدير بالذكر أن المراسم حضرها سفير المملكة العربية السعودية
في أثينا، سعد
علمان، وسفير الكويت في أثينا سعود الدويش، الملحق العسكري السعودي في أثينا
الفريق راشد العبودي.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، كشفت أن الولايات المتحدة سحبت
مؤخرًا بعض منظوماتها الدفاعية المتطورة بما فيها بطاريات صواريخ “باتريوت
” من
السعودية
.
ووافق مجلس الوزراء ، برئاسة. خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء،
على إنشاء “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”، مهمتها البحث والتطوير في مجالات
التقنية والأنظمة الدفاعية.
وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية
(واس)، وافق مجلس الوزراء على
إنشاء هيئة باسم “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”، ذات شخصية اعتبارية واستقلال
مالي وإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وحدّدت أهداف هذه الهيئة في القيام بأنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات
الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.
ويأتي الإعلان عن إنشاء الهيئة بعد تقارير عن سحب الولايات المتحدة أنظمة
صاروخية دفاعية ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى جنود من السعودية
ومناطق أخرى
بالشرق الأوسط، وذلك ضمن حملة إعادة تموضع مهمتها وقواتها لمواجهة روسيا والصين،
حسبما كشف مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية.