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تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

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الخميس، 16-09-2021 09:41 م

أفادت صحيفة سبق السعودية بأن وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، تستعد للمشاركة في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، وذلك عبر تنفيذ عروض جوية، بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة التي من المقرر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري.
ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي، استعدادات للمشاركة بالطائرات من طراز، تايفون - وتورنيدو - و F15s - و F15c، المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض الجوي في احتفالات اليوم الوطني الـ 91، الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.
وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة.
وفي هذا اليوم تتوشح جميع مناطق المملكة باللون الأخضر، وتتزين مدنها وشوارعها بعبارات الولاء والانتماء.
كما يتم تبادل التهاني وجمل الفخر والاعتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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