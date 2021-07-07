الحج والعمرة يعلن عن إجراءات جديدة للبطاقة الذكية

الأربعاء، 07-07-2021
08:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الحج
والعمرة
في المملكة العربية السعودية عن مواصفات الصورة
الشخصية الواجب تحميلها في البطاقة الذكية
.
يأتي ذلك بعد تلقي الوزارة لعدد من
شكاوي المواطنين حدثت أثناء تحميلهم الصور الشخصية، حسبما نشرت " صدي" .
وأشارت الوزارة إلي أنه جب ألا يزيد حجم الصورة عن 240 كيلوبايت بصيغتي jpg,png.
وكانت "صدى" قد نشرت في وقت سابق، توضيح من الوزارة
بشأن موقف المرأة من تحميل صورتها الشخصية، حيث أكدت الوزارة أنه يفضل أن تحمل البطاقة
الذكية صورة الحاج، أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك.
وتحتوي بطاقة الحج
الذكية معلومات الحاج الشخصية والطبية
والسكنية، وتسهم في إرشاد الحج
اج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة،
إضافة إلى دورها في الحد من الحج
غير النظامي.