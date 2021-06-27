تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

الأحد، 27-06-2021
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس
اليوم الأحد 27 يونيو.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الطقس
سيكون شديد الحرارة على
المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح
نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة
، المدينة المنورة
).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية
غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من
متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى
مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية
الى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر
متوسط الموج.