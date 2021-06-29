الأرصاد في المملكة تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

الثلاثاء، 29-06-2021
08:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن طقس
اليوم الثلاثاء 29 يونيو .
وحذر المركز في بيان الذي تداولته الصحف المحلية سكان بعض مناطق المملكة من
طقس اليوم، حيث أعلن أنه سيكون هناك سقوط أمطار رعدية
مصحوبة
برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة
، المدينة المنورة). و طقس
شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف
، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية
شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة
البحر متوسط الموج.