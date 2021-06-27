التصدي لصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة على مدن سعودية

الأحد، 27-06-2021
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت قوات دعم الشرعية في اليمن
من تدمير و اعتراض صاروخين باليستيين
وطائرة مسيرة
في تجاه خميس مشيط و نجران .
و أعلن تحالف دعم الشريعة في بيان أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم
الأحد اعترض و دمر صاروخ باليستي
أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران، كما
اعترضت قوات التحالف
صاروخا باليستيا، وطائرة مسيرة
مفخخة أطلقتهما الميليشيات الإرهابية
باتجاه خميس مشيط، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن الدفاعات الجوية قد أعلنت أمس السبت، تدمير
طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية،
وأكدت قوات التحالف
على اتخاذ الإجراءات اللازمة
لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.