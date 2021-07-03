التحالف يدمر طائرة مسيرة جديدة في اتجاه خميس مشيط

السبت، 03-07-2021
09:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت قوات التحالف
أنها تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة جديدة في
اتجاه خميس مشيط
.
وأشارت قوات التحالف
لدعم الشرعية في اليمن
في بيان تداولته الصحف المحلية
والعالمية إلي أنها تمكنت في الساعات الأولي من صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة
مسيرة حوثية في الأجواء اليمن
ية أطلقت باتجاه خميس مشيط
في المملكة العربية
السعودية، حسبما نشرت " صدي".
في سياق متصل أكدت قوات التحالف
أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية
المدنيين والتعامل مع أي تهديد ضد المواطنين .