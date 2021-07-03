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التحالف يدمر طائرة مسيرة جديدة في اتجاه خميس مشيط

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 03-07-2021 09:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت قوات التحالف أنها تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة جديدة في اتجاه خميس مشيط.
وأشارت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في بيان تداولته الصحف المحلية والعالمية إلي أنها تمكنت في الساعات الأولي من صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، حسبما نشرت " صدي".
في سياق متصل أكدت قوات التحالف أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد ضد المواطنين .
 

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