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أمطار رعدية وثلوج علي هذه المناطق في السعودية

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 28-06-2021 09:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 28 يونيو.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن سيكون هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة و ثلوج على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة)، و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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