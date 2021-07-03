رياح وطقس شديد الحرارة علي هذه المناطق في السعودية

السبت، 03-07-2021
09:41 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم السبت 3 يوليو .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار الطقس شديد الحرارة
على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة
، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية
تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض كذلك على منطقتي
مكة المكرمة
والمدينة المنورة
، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية
ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة
ومكة المكرمة
.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف
تصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط
، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة
12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.