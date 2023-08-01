الحبس والغرامة عقوبة إرسال إيموجي قلب أحمر في المحادثات الإلكترونية

الثلاثاء، 01-08-2023
12:28 م
كشفت المحامية غادة العيدي، الموقف القانوني من إرسال إيموجي بـ "قلب أحمر"، وإذا ما كان يعتبر هذا الإيموجي يدخل ضمن جرائم التحرش
، وذلك تعليقًا على تغريدة متداولة تتحدث عن لسان خبير في الجرائم الرقمية، أن إيموجي "القلب"، يعتبر جريمة تحرش
وعقوبته تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال.
وأوضحت المحامية خلال مداخلة فيديو لها عبر برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي على قناة "العربية"، أن إرسال إيموجي قلب على المحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فيه شيء، وإنما يعد جريمة عندما يكون تم إرسال قبلها أو بعدها كلمة تحمل إيحاء جنسي أو التعامل بحميمية بين الطرفين أثناء الدردشة.
وعرّفت المحامية التحرش
بأنه أي إيحاء أو مدلول جنسي سواء كان لفظي أو إيموجي أو رسالة.