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البحرين توضح في بيان رسمي سبب انضمام ضابط إسرائيلي إلى جيشها

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السبت، 12-02-2022 10:31 ص
قالت وزارة الخارجية البحرينية اليوم السبت إن مهمة الضابط الإسرائيلي الملحق بالجيش البحريني تأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة.
وأضافت الوزارة في بيان بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية أن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثرَ من أربع وثلاثين دولة".
وتابعت: "مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

يذكر أن ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقبل، في 3 فبراير الجاري، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارة الثاني إلى البحرين، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين وقت الزيارة.
 

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