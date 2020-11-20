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الإطاحة بمحلل أمريكي بسبب فعل فاضح

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سي ان ان
 
الجمعة، 20-11-2020 05:58 م أحمد سالم
قالت شبكة فوكس نيوز، إنه مر أكثر من أسبوع منذ أن طرد المحلل القانوني جيفري توبين بشبكة "سي إن إن"، من وظيفته ككاتب في مجلة نيويورك تايمز بعد تحقيق في حادثة تم فيها ضبطه وهو يمارس تصرفا غير أخلاقي عبر مكالمة بتطبيق زوم مع زملائه.

وأوضحت شبكة الاخبار الأمريكية، أن مجلة نيويورك تايمز قالت إن نتيجة التحقيق التي اجرته، أسفر أن الإعلامي جيفري توبين لم يعد يعمل بالمؤسسة الإعلامية العريقة منذ 11 نوفمبر الماضي.


وبدأ جدل حول الإعلامي جيفري توبين عندما شوهد بفعل فاضح خلال الاجتماع عبر تطبيق زوم في مشهد صادم وفاضح.


وسألت الشبكة الإخبارية الأمريكية، عن عدم إصدار شبكة سي إن إن أي تصريح أو تعليق بشأن هذه الواقعة، أو اتخاذ أي موقف ضده مكتفية بمنح اجازة من العمل.


وكانت الحادثة كافية لطرد المحلل القانوني لطرده من مجلة نيويورك تايمز المرموق، لكن شبكة سي إن إن لم تدين أفعاله المزعومة.
 

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