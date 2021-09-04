الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق في المملكة من طقس اليوم

السبت، 04-09-2021
12:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 4 سبتمبر في المملكة .
وأشار المركز في بيانه
الذي تداولته الصحف المحلية إلي هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (
جازان، عسير
، الباحة ،مكة المكرمة
،المدينة المنورة
).
وأشار
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية
بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج
, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية
بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف
إلى متوسط الموج.