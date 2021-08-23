رياح نشطة و أمطار رعدية علي هذه المناطق بالمملكة

الإثنين، 23-08-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية
السعودي عن حالة الطقس اليوم الاثنين 23
أغسطس في المملكة
العربية السعودية .
و أشار المركز في بيانه إلي أن الفرصة مهيأة
لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق
جازان، عسير
، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة
، فيما يكون الطقس مستقر على باقي
مناطق المملكة
.
وأشار التقرير إلى أن حركة
الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول
ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر
خفيف إلى متوسط الموج.