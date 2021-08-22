أمطار رعدية و رياح علي هذه المناطق بالمملكة

الأحد، 22-08-2021
09:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي عن حالة الطقس اليوم الأحد 22
أغسطس .
وأكد المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة
برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان
، عسير
، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة
.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف،
وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية
إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية ، وارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.