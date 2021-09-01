الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

الأربعاء، 01-09-2021
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 1
سبتمبر في المملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية
مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات )جيزان ،عسير
، نجران ، الباحة ،مكة المكرمة
). وطقس
شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية ، والمدينة المنورة
، تبوك ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية
غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر
ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف
، وحالة البحر خفيف الموج.