اشتباكات بين القبائل في تونس ..وهذا قرار الحكومة

الإثنين، 14-12-2020
08:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر رئيس الحكومة التونس
ية هشام المشيشي
قرار بتشكيل خلايا متابعة من وزارتي الداخلية
والدفاع
، تزامنا مع أحداث العين
السخونة جنوب البلاد والتي أسفرت عن مقتل شخص و إصابة العشرات .
و
صرحت وزارة الداخلية
التونس
ية في بيان لها أنه تمت دعوة أطراف الخلاف إلي التحلي
بالهدوء و تجنب التصعيد و الاحتكام للقانون في فض هذا الخلاف ، ومؤكدة أن قوات
الأمن ستبقي في المكان لتأمين جميع الأطراف و الحيلولة دون تجدد أعمال العنف التي
تهدد المواطنين و الممتلكات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير
بالذكر أن اشتباكات
عنيفة دارت مساء أمس بالعصي و بنادق الصيد علي مدار يومي السبت
والأحد بين قبيلة من ولاية مدنين و أخرين من ولاية قبلي المتجاورتين جنوب تونس
،
بسبب قطعة أرض بين الولايتين رغم تمركز قوات الأمن والجيش منذ فترة هناك للفصل بين
الطرفين .