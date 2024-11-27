أول صور لانسحاب جيش الاحتلال من مناطق في لبنان

نشر متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، صوراً لعدد من قوات الجيش الإسرائيلي، بعد انسحابها إلى منطقة نهر الليطاني.

ويُعتبر نهر الليطاني نقطة محورية في الصراع بين حزب الله وإسرائيل الذي أُنهي بموجبه الصراع بين الجانبين عام 2006، ويطالب القرار حزب الله بسحب قواته إلى ما وراء النهر، على أن تتواجد قوات لبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة بين الحدود والنهر.

من جهة أخرى أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذاراً عاجلاً إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت، وتحديداً في راس بيروت، والمزرعة، ومصيطبة، وزقاق البلاط.

‏وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي :"أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى الإرهابية المحددة."









