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أول تعليق من جيش الاحتلال على اغتيال "العاروري"

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أول تعليق من جيش الاحتلال على اغتيال "العاروري"

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متحدث جيش الاحتلال
الأربعاء، 03-01-2024 11:23 ص


قال الجيش الإسرائيلي  إنه مستعد "لكل السيناريوهات" بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نسبها مسؤولون أمنيون لبنانيون إلى إسرائيل.
وصرح الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي "الجيش في حالة تأهب دفاعا وهجوما. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات" بدون التعليق بشكل مباشر على مقتل العاروري.
وأوضح معلقا على سؤال أحد الصحفيين عن مقتل العاروري، أن تركيز الجيش الإسرائيلي منصبّ على إلحاق الهزيمة بحماس.

من جانبه قال مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي"، إن إسرائيل غير مسؤولة عن الهجوم لكن "أيا كان الفاعل فإنه ينبغي توضيح أنه لم يكن هجوما على دولة لبنان".
وأضاف ريجيف: "من فعل ذلك يوجه ضربة دقيقة لقيادة حماس"، وفقما نقلت "رويترز".

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