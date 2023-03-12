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أمين عام الأمم المتحدة يشيد بكرم المسلمين ويستشهد بآية قرآنية

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أمين عام الأمم المتحدة يشيد بكرم المسلمين ويستشهد بآية قرآنية

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امين عام الأمم المتحدة
Native
Teads
الأحد، 12-03-2023 10:32 ص

 

وثق مقطع فيديو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وهو يتحدث عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات وحماية اللاجئين دون النظر لدينهم.

 

وقال "غوتيريش" : نحن على بعد أيام فقط من بداية شهر رمضان ومنذ أكثر من ألف عام ورسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاماً للناس حول العالم.

 

وتابع : كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام، وعندما كت أشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأيت سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها.

 

وأضاف : رأيت تجلياً معاصراً لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة : " وَإِن أَحَد مِنَ الْمشرِكِينَ استجارك فَأَجِره حَتَّى يَسمَعَ كَلامَ اللَّه ثم أَبْلغه مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنهمْ قوم لاَّ يَعْلَمون" فهذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء كما ذكر في القرآن الكريم وهذا تعبير مبهر عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين .
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