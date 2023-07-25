أمير قطر يصدر قرارًا لأول مرة منذ 2017 بشأن الإمارات





أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارًا أميريًا بتعيين أول سفير للدوحة لدى الإمارات، منذ عام 2017، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأفادت الوكالة في تقرير لها: "أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023، بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأعلن الديوان الأميري القطري عبر صفحته في "تويتر": "يقضى القرار الأميري بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية".

وجاء قرار قطر بتعيين سفير لها لدى الإمارات للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وأبوظبي في عام 2017.