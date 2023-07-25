الثلاثاء 25 يوليه 2023
توقيت مصر 13:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديوهات بألفاظ وإشارات بذيئة.. الأهلي يجهز ملفًا للتصعيد ضد "الشيمي" وإداري بيراميدز

"رياض" قطع رأسه شقيقته وذهب بها في كيس إلى قسم الشرطة

ماتوا أثناء ارتكاب الحرام.. شابان وفتاة داخل سيارة في جراج على الكورنيش جثث متعفنة

أول قرار من محمود الخطيب بشأن واقعة حسين الشحات

جريمة غريبة تهز الدقهلية.. شاب يقتل والدته على أنها شقيقه!

"لو راجل اطلع اتكلم واعترف".. رسالة نارية من تامر أمين لـ"الشيبي"

أمير قطر يصدر قرارًا لأول مرة منذ 2017 بشأن الإمارات

بعد خلافات وصلت للمحاكم.. وفاة طليق الفنانة بوسي بشكل مفاجئ

بعد إعلان صندوق النقد.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تنشر وصيتها من 10 بنود وتثير الجدل

أمير قطر يصدر قرارًا لأول مرة منذ 2017 بشأن الإمارات

9499d97f-cd71-4d45-b322-233c76b773bd
أمير قطر
الثلاثاء، 25-07-2023 09:01 ص

 

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارًا أميريًا بتعيين أول سفير للدوحة لدى الإمارات، منذ عام 2017، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأفادت الوكالة في تقرير لها: "أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023، بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأعلن الديوان الأميري القطري عبر صفحته في "تويتر": "يقضى القرار الأميري بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية".

وجاء قرار قطر بتعيين سفير لها لدى الإمارات للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وأبوظبي في عام 2017.

إقرأ ايضا

fad89678-5543-4e60-a744-fa960bcb35be

"رياض" قطع رأسه شقيقته وذهب بها في كيس إلى قسم الشرطة

22_0

يمارس علاقة جنسية مع نساء مختلفات.. صور فاضحة لنجل بايدن في مجلس النواب

64b8fcb742360435a5369920

مقتدى الصدر: أنتظر رد العراق على السويد قبل التصرف الخاص بي