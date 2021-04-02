"الأرصاد" تحذر سكان مكة و المدينة من طقس اليوم

الجمعة، 02-04-2021
11:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم ستشهد نشاط للرياح
السطحية المثيرة للأتربة
والغبار خاصة علي مناطق المدينة المنورة
ومكة المكرمة
و الجوف و الحدود الشمالية .
وأضاف المركز في
بيانه الذي تداولته الصحف المحلية ، أن السماء ستكون غائمة جزئيا علي وسط و شرق و
جنوب غرب المملكة وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح
نشطة .
كما لفت التقرير إلي
أن حركة الرياح
السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة
تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى اكثر
من مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء
الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية
بسرعة 15-35كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج
.