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"الأرصاد" تحذر سكان مكة و المدينة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 02-04-2021 11:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم ستشهد نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة علي مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة و الجوف و الحدود الشمالية .
وأضاف المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية ، أن السماء ستكون غائمة جزئيا علي وسط و شرق و جنوب غرب المملكة وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة .
كما لفت التقرير إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى اكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-35كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
 

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