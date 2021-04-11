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الأرصاد تحذر سكان الرياض من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-04-2021 02:16 م متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من حالة الطقس اليوم في بعض المناطق ومنها الرياض ونجران و جازان و عسير و الباحة لافتا إلي أن السماء ستكون غائمة مصحوبة برياح نشطة .
وأشار المركز في البيان الذي أصدره وتداولته الصحافة المحلية إلي أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر علي المناطق الشمالية والغربية للمملكة والتي تمتد إلي الأجزاء الشمالية من وسط و شرق المملكة  .
و أضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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