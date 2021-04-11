الأرصاد تحذر سكان الرياض من طقس اليوم

الأحد، 11-04-2021
02:16 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني
للأرصاد في المملكة العربية السعودية من حالة الطقس
اليوم في بعض المناطق ومنها
الرياض
ونجران و جازان و عسير و الباحة لافتا إلي أن السماء ستكون غائمة مصحوبة
برياح نشطة .
وأشار المركز في
البيان الذي أصدره وتداولته الصحافة المحلية إلي أن الانخفاض في درجات الحرارة
مستمر علي المناطق الشمالية والغربية للمملكة والتي تمتد إلي الأجزاء الشمالية من
وسط و شرق المملكة .
و أضاف التقرير أن
حركة الرياح السطحية
على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة ، وارتفاع الموج
من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالية
الى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة
البحر متوسط الموج.