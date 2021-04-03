الأرصاد السعودية تحذر المواطنين في مكة المكرمة و المدينة المنورة

السبت، 03-04-2021
01:58 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية من استمرار
نشاط الرياح
السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي ستحد من الرؤية الأفقية علي
مناطق الحدود الشمالية و الشرقية و القصيم والرياض و منطقتي المدينة المنورة
ومكة
المكرمة ، خصاة الأجزاء الساحلية منها .
وأضاف المركز في بيانه إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيا على وسط وشرق وغرب
المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح
نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية
من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة
تمتد إلى الأجزاء
الغربية من منطقة الرياض، حسبما نشرت " صدي " .
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح
السطحية على البحر الأحمر
تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط
، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة
البحر متوسط الموج متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج
العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ،
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.