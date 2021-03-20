تصريحات نارية من ضاحي خلفان عن الهجوم علي الرياض

احيانا نسمع ان دولة ما تدين عملا ما يصدر ضد طرف من الاطراف...يقول البيان مثلا...ندين...الادانة حكم...والحكم له عقوبة وإلا لا جدوى من الإدانة..لكن الملاحظ ان الادانة اصبحت موقفا يشكل حبرا على ورق..وكلمات بها مسؤول نطق..ولكن لا أثر لها على الواقع.