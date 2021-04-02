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صورة نادرة للملك خالد يطوف بالكعبة برفقة أبنائه

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صورة نادرة للملك خالد يطوف بالكعبة برفقة أبنائه

الملك خالد
الملك خالد
 
الجمعة، 02-04-2021 01:02 م متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية صورة نادرة للملك خالد بن عبد العزيز وهو يطوف بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة ويرافقه ثلاثة من أبنائه .

وتظهر الصورة التي نشرتها " دارة الملك عبد العزيز " الملك خالد وهو يطوف بالكعبة ويرافقه الملك عبد الله وكان وقتها رئيسا للحرس الوطني و الأمير سلطان وكان وقتها وزيرا للدفاع والطيران و الأمير فواز بن عبد العزيز وكان أمير العاصمة المقدسة ، حسبما نشرت " صدي " .

جدير بالذكر أن تاريخ التقاط الصورة النادرة يرجع إلي  عام 1395 هـ / 1975 م .
شاهد الصورة ..


 

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