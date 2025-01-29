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يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

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الأربعاء، 29-01-2025 11:10 ص

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق آخر ظهور للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز قبل وفاته.

وأظهر الفيديو الأمير الراحل وهو يمارس رياضة الرماية بالأسلحة النارية، وقام بالتصويب على أهداف محددة.

وكان الديوان الملكي أعلن أمس الثلاثاء، وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه غدا الأربعاء الموافق 29 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


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