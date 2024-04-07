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الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 من جنوده في اشتباكات مع المقاومة بخان يونس

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الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 من جنوده في اشتباكات مع المقاومة بخان يونس

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جيش الاحتلال
الأحد، 07-04-2024 11:55 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، مقتل 4 جنود في صفوفه من بينهم قائد فصيل كوماندوز من وحدة "أغوز" في معارك بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 4 مقاتلين من مدرسة الكوماندوز قتلوا خلال المعارك في منطقة خان يونس جنوب غزة ظهر يوم السبت.
والمقاتلون هم: النقيب عيدو باروخ، 21 عاما من تلموند، قائد في وحدة أغوز، الرقيب أميتاي بن شوشان، 20 عاما من عزرئيل، مقاتل متدرب في تشكيل الكوماندوز، الرقيب ريف هاروش، 20 عاما من كيبوتس رمات دافيد، مقاتل متدرب في تشكيل الكوماندوز، رقيب أول شاب إيلاي، 20 عاما، من كيدار، مقاتل متدرب في تشكيل الكوماندوز.
ومع إعلان مقتل 4 جنود أمس، وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أشهر إلى 604، بينهم 41 قتلوا نتيجة حوادث تشغيلية، وفق أحدث البيانات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
يأتي إعلان الجيش الإسرائيلي، بعدما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت أنها قتلت 14 جنديا إسرائيليا وأصابت آخرين في منطقتي الزنة وحي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

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