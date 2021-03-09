إيفانكا ترامب تثير ضجة بصورة جديدة لها

الثلاثاء، 09-03-2021
04:51 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت صور نشرتها إيفانكا ترامب
مع زوجها جاريد و
أطفالهم الثلاثة في ميامي
ضجة علي مواقع التواصل
الاجتماعي .
و ظهرت إيفانكا في الصور مع العائلة علي متن قارب صغير
وهم يحملون أدوات البحر الخاصة بهم ، فيما شوهد أطفال إيفانكا وجاريد ، أرابيلا وثيودور
وجوزيف ، جالسين مع الابنة الأولى السابقة ووالدة كوشنر ، سيريل في مقدمة القارب.
جدير بالذكر أن تشارلز
كوشنر ، الذي عفا عنه ترامب
في ديسمبر، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضريبية ، والتلاعب
بالشهود ، والمساهمات غير القانونية في الحملة، ظهر في الصورة و هو يتحدث مع ابنه ومشغل
قارب بينما غادرت السفينة الرصيف.
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