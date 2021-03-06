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«الدويلة» يثير ضجة بتصريحات مفاجئة عن نساء الكويت

ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
 
السبت، 06-03-2021 10:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت تصريحات النائب السابق لمجلس الأمة الكويتي ، ناصر الدويلة ، عن نساء الكويت ، ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدويلة في تصريحاته أن النساء هن سبب انتشار فيروس " كورونا" المستجد في البلاد ، مشيرا إلي أن الحظر يجب أن يقتصر علي النساء ففقط و أنه يجب أن تسحب سيارتهن أو يمنح أزواجهن مهرا للزواج من أخري ، حسبما نشرت " صدي " .

و أضاف الدويلة :" "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة " الزحام " مؤكدا أن الحكومة قد تسقط بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مأوي الكرونات كلها ، ومقترحا أن يقتصر الحظر علي الحريم قائلا:" اللي تلقونها أسحبوا سيارتها والحافظ الله ، وأعطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت و يا الله السلامة " .
 

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