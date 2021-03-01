الإثنين، 01-03-2021
09:34 م
الطيب حسين
أدلى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، بتصريحات هامة حول السعودية
.
وقال الوزير البارز في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب
: "إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تجعل من السعودية
عدوًّا للولايات المتحدة، بينما هي شريك أمني مهم"..
وأضاف بحسب صحيفة سبق السعودية
في حديث لقناة "فوكس نيوز" تعليقًا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي
: "هذه الإدارة تريد أن تأخذ هذا الشريك الأمني المهم لأمريكا، وتجعله عدوًّا، ويريدون أن يجلسوا ويبرموا صفقات مع الإيرانيين الذين قتلوا أشخاصًا في جميع أنحاء العالم".
وأكمل : "إذا كنت تبحث عن عمليات قتل إقليمية فعليك أن تنظر إلى المرشد علي خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، وليس في السعودية
".