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سيدات قنا يتصدرن المشهد الانتخابي بلجان الاقتراع

لجان قنا
لجان قنا
 
الثلاثاء، 24-11-2020 12:46 م إيمان هاني
تصدر السيدات المشهد الانتخابي للإدلاء بأصواتهن منذ الساعات الأولى أجواء اليوم الثاني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة قنا.

وفتحت لجان الاقتراع أمام الناخبين لاستكمال التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة من المرحلة الأولى في انتخابات النواب 2020، منذ الساعة التاسعة صباحًا وتشمل جولة الإعادة 4 دوائر انتخابية داخل المحافظة.
وحسمت الجولة الأولى 9 مقاعد على الانتخاب بنظام الفردي، بينما يخوض جولة الإعادة 18 مرشح على 9 مقاعد أخرى ليصبح عدد مقاعد المحافظة 18 مقعد في برلمان2020.
واتخذت الجهات القائمة على العملية الإنتخابية اجراءات احترازية مشددة على اللجان في انتخابات الإعادة،
ولم تشهد العملية الانتخابية آي معوقات أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات النواب 2020.

يذكر أن دوائر الإعادة بالمحافظة هي دائرة أول المنتزة لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 مرشحين ودائرة أول الرمل لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين و دائرة سيدى جابر لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين و دائرة محرم بك لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين و دائرة الدخيلة لها 4 مقاعد تم حسم مقعدين لصالح كلا من رزق ضيف الله وحسين رجب ويتبقى مقعدين .



 

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