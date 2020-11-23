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محكمة الأمور المستعجلة تحدد جلسة لمحاكمة محمد رمضان

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محمد رمضان
 
الإثنين، 23-11-2020 03:55 م المصريون

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم 19 من ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري بنشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي هاني جاد في دعوته: ”محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين الإسرائيليين عومير أدام ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كل الأعراف، غير آبهٍ بشعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحد سافر وغير مسؤول“
وكانت العديد من دعوات المقاطعة للفنان محمد رمضان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ و“تويتر“ بعد ساعات قليلة من انتشار صورته مع كل من الممثل الإسرائيلي إيلاد تسلا، والمطرب عومير آدام، ولاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع.
 

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