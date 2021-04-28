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فتاة القليوبية تقتل والدتها بمساعدة خطيبها والسبب لا يُصدق!

فتاة القليوبية تقتل والدتها
فتاة القليوبية تقتل والدتها
 
الأربعاء، 28-04-2021 12:45 م محمد فضل
تجردت فتاة عشرينية من كل معاني الإنسانية والرحمة والدين، وعقدت العزم على قتل والدتها بائعة الخضار التي تسعى وتكد من أجل تربيتها وشقيقتها الصغرى، واتفقت مع خطيبها على قتلها غدرًا أثناء نومها بتسديد عدة طعنات أودت بحياتها.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من فتاة بعثورها على جثة والدتها "ليلى. م" 43 عاما بائعة خضار مقتولة داخل منزلها بقرية البرادعة دائرة المركز وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تعيش مع ابنتيها : بسملة 10 سنوات، وأسماء، 19 عاما وأن ابنتها الكبرى اكتشفت الحادث واستغاثت بالجيران الذين أبلغوا الشرطة.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة المجني عليها بـ8 طعنات في الجانب الأيسر وبالفحص والتحري، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجني عليها أسماء بمشاركة خطيبها المدعو "عبدالرحمن. ن "، سائق توك توك لرغبة والدتها في فسخ الخطبة فاتفقا سويا على ارتكاب الواقعة وتم ضبط المتهمين وأحيلا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبس الفتاة وخطيبها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة ،وصرحت بدفن جثة المتوفاة عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
 

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