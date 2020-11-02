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ضبط 6 أشخاص أشعلوا حرب أهلية بشوارع بولاق

الداخلية
امن
 
الإثنين، 02-11-2020 09:10 م أحمد سالم
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طرفى مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحدهم "سائق توك توك"، وآخر "قائد دراجة نارية" حول أولوية المرور؛ فتراشقوا خلالها بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، مما أدى إلى إصابة 4 من الطرفين، واستخدام أحد أطرافها ألعابًا نارية "شماريخ" نتج عنها تطاير شظايا.

وتسببت المشاجرة في إشعال النيران بأريكة متواجدة أمام محل "تنجيد" بمكان الواقعة، وتم إخماده فى حينه، واتهم مالك المحل، أحد أطراف المشاجرة بالتسبب فى حرقها. 

وبمواجهة أطراف المشاجرة اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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