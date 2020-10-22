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مصرع شاب سقط من أعلى سيارة نقل بدمنهور

جثة
جثة
 
الخميس، 22-10-2020 04:34 م أحمد سالم
لقي شاب، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل أثناء عودته من العمل، أمام مدخل قرية البرنوجي التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى دمنهور العام، بإستقبال "أحمد ع. ع. ، ٢٠ سنة"، مصاب بنزيف في المخ إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل أثناء سيرها، وتوفي فور وصوله.

المستشفى، تم حفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبسؤال شهود عيان تبين أن الضحية عامل في الصحراء وأثناء عودته من العمل و انشغاله بمكالمة هاتفية، اختل توازنه وسقط من أعلى السيارة وتم نقله إلى المستشفى العام بدمنهور.

وأمرت النيابة العامة بمركز دمنهور، بدفن الجثة عقب الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة وأوضح عدم وجود شبه جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 

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