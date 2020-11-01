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دقيقة ذعر.. شاهد لحظة وقوع حادث البدرشين المروع

من الحادث
حادث
 
الأحد، 01-11-2020 09:42 م أحمد سالم
وقع حادث مروع لتصادم سيارتين، مساء اليوم، بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص، وسيارة سوزوكى، ما أدى إلى مصرع 4 من مستقلى السيارتين، بينهم سائق إحدى السيارتين، وإصابة 9 أشخاص، بينهم أطفال، تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين العام.

وتبين أن إحدى السيارتين كان يستقلها عدد من الطلاب فى طريقهم إلى المعهد الأزهرى الذي يدرسون به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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