الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الداخلية تضبط تهرب جمركي تخطت قيمته مليارًا ونصف

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
داخلية
 
الأربعاء، 28-10-2020 05:48 م أحمد سالم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها ونجحت فى ضبط واقعة تهرب من الجمارك بإجمالى غرامات ورسوم مستحقة قرابة مليار ونصف المليار جنيه.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها قيام (مصنع للملابس الجاهزة والمفروشات) كائن بمحافظة القليوبية، ومالكته (إحدى السيدات) بإستيراد (213) رسالة مشمولها (مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات) على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن كافة الرسائل تم الإفراج عنها بسجل صناعى مصطنع وغير حقيقى منسوب صدوره إلى إحدى الجهات 


 وتبين أن مقر المصنع المشار إليه عبارة عن عمارة سكنية، وقيام صاحب الشأن بالتقدم لجمارك بورسعيد بشهادة تسجيل المصنع (مزورة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية، والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه بإستيراد (213) رسالة تم الإفراج عنها نهائيًا برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة السجل الصناعى (المزورة) بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية.

قدرت قيمة الغرامة الجمركية والغرامات المستحقة بإجمالى مبلغ (1,488,385,084) مليار وأربعمائة ثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة خمسة وثمانين ألف وأربعة وثمانون جنيهًا مصريًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستخدام محررات مزورة بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية .
 

إقرأ ايضا

003-10

صدمة.. اغتصاب جماعي لمُسنة عمرها 90 عامًا

النائب العام

النائب العام يصدر قرار جديد بخصوص الطفل المتعدي علي شرطي المرور

جرائم قتل

شاب يقتل زميله بطلقة طائشة في عيد ميلاد بالقليوبية

أخبار متعلقة

حبس سائق 4 أيام لذبحه صديقه في الشرقية

أمن سوهاج يلقي القبض على قاتل زوجته وطفلتيها

جثة

مصرع شاب سقط من أعلى سيارة نقل بدمنهور

جثة

مصرع 4 أشخاص في حادث أليم بالمنصورة

حبس

ضبط 6 أشخاص يمارسون الدعارة داخل سيارة بالمنصورة

محكمة النقض

وزارة العدل تصدر قرارًا بتشكيل محكمة للقيد

الداخلية

الأمن يضبط شخص انتحل صفة أمين شرطة وارتكب جريمة