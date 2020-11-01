القبض على قاتل «شهيد الشهامة» بالإسكندرية

حبس

ألقت قوات الأمن، اليوم الأحد، القبض على المتهم بقتل مواطن بسلاح أبيض خلال محاولة المجنى عليه منعه من معاكسة ابنة شقيقه فى الإسكندرية.



ووفق بيان رسمى، اليوم الأحد، قالت أجهزة الأمن إنه على خلفية تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بوفاة كريم إبراهيم ، متأثرا بإصابته داخل إحدى المستشفيات، إثر إصابته بعدة طعنات من قبل أحد الأشخاص فى أثناء محاولته الدفاع عن ابنة شقيقه عند تعرضها للتحرش.



أضافت: “تبين بالفحص أنه بتاريخ 7 أكتوبر تبلغ لقسم شرطة كرموز بالإسكندرية من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح قطعية، وبسؤاله قرر مشاهدته لأحد الأشخاص عاطل له معلومات جنائية، وتم ضبطه حال معاكسته نجلة شقيقه، وحال معاتبته له تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض، مُحدثا الإصابة المشار إليها، والتى أودت بحياته بتاريخ 30 أكتوبر الماضى”.



وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق