الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

استدرجها وهتك عرضها.. السجن 10 سنوات لمغتصب فتاة الصيدلة

حبس
حبس
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:17 م أحمد سالم
قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم خالد. ف،  وقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة، برئاسة المستشار سيلمان عطا الشاهد وبعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد حنفى محمود، وأمانة سر أمجد سمير جرجس.

أحداث القضية تعود إلى يوم 15 يونيو العام الماضي إثر قيام المتهم خالد. ف. ك. م 37 سنة سائق بهتك عرض غ.م 24سنه طالبة بكلية الصيدلة واستدراجها لمنطقة نائية بشارع بلا إنارة بعيدا عن المارة اثر استقلالها سيارة أجرة ميكروباص متجها من المنيا للعدوة وهتك عرضها بالقوة إثر ملامسة مواطن عفتها رغما عنها ودفعت عن نفسها ومحاولة مقاومة الذئب البشري المفترس، مما أثار حفيظته فقام بالتعدى بالضرب المبرح عليها بالأيدي، مما تسبب فى إحداث عدة إصابتها متفرقة بأنحاء جسدها من كدمات وسحجات بالوجه والأنف والصدر والبطن والظهر والاذن اليسري.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة فأمر المستشار أبو الوفا عيسي المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض وتحرش بالطالبة وإصابتها.
 

إقرأ ايضا

003-10

صدمة.. اغتصاب جماعي لمُسنة عمرها 90 عامًا

النائب العام

النائب العام يصدر قرار جديد بخصوص الطفل المتعدي علي شرطي المرور

جرائم قتل

شاب يقتل زميله بطلقة طائشة في عيد ميلاد بالقليوبية

أخبار متعلقة

جثة

مصرع 4 أشخاص في حادث أليم بالمنصورة

حبس

ضبط 6 أشخاص يمارسون الدعارة داخل سيارة بالمنصورة

2201925121548336595865

سلمها له زوجها.. سائق يحاول اغتصاب سيدة داخل سيارة في دبي

محاكمة

السجن 15 عامًا لثلاثة متهمين بخطف طفلة

محكمة النقض

وزارة العدل تصدر قرارًا بتشكيل محكمة للقيد

الجمارك

الجمارك تحبط محاولة تهريب أجهزة تجسس وأدوية