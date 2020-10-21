استدرجها وهتك عرضها.. السجن 10 سنوات لمغتصب فتاة الصيدلة

الأربعاء، 21-10-2020
03:17 م
أحمد سالم
قضت محكمة جنايات المنيا
بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم خالد. ف، وقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة، برئاسة المستشار سيلمان عطا الشاهد وبعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد حنفى محمود، وأمانة سر أمجد سمير جرجس.
أحداث القضية تعود إلى يوم 15 يونيو العام الماضي إثر قيام المتهم خالد. ف. ك. م 37 سنة سائق بهتك عرض
غ.م 24سنه طالبة بكلية الصيدلة واستدراجها لمنطقة نائية بشارع بلا إنارة بعيدا عن المارة اثر استقلالها سيارة أجرة ميكروباص متجها من المنيا
للعدوة وهتك عرض
ها بالقوة إثر ملامسة مواطن عفتها رغما عنها ودفعت عن نفسها ومحاولة مقاومة الذئب البشري المفترس، مما أثار حفيظته فقام بالتعدى بالضرب المبرح عليها بالأيدي، مما تسبب فى إحداث عدة إصابتها متفرقة بأنحاء جسدها من كدمات وسحجات بالوجه والأنف والصدر والبطن والظهر والاذن اليسري.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة فأمر المستشار أبو الوفا عيسي المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا
بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض
وتحرش بالطالبة وإصابتها.