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حادث مروع بطريق المنيا يؤدي بحياة 3 أشقاء

الحادث
حادث
 
الأحد، 01-11-2020 05:32 م أحمد سالم
لقي 3 أشقاء مصرعهم في حادث سياره بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال مدخل ملوي بحوالي 20 كيلو جنوب المنيا، إذ كانوا قادمين من مدينة دار السلام بالقاهرة في طريقهم لزيارة شقيقتهم بمحافظة أسيوط.

وقع ذلك بعد إنفجار أحد إطارات السيارة الملاكي مما أدي إلي انقلابها ومصرعهم.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغاً من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل مركز ملوي، ووقوع متوفى ومصابين.

انتقل إلي مكان البلاغ رجال البحث الجنائي، وسيارات الإسعاف، والمرور، وتبين من المعاينة، انقلاب سيارة ملاكي إثر إنفجار الإطار الأمامي، وكان بها 3 أشقاء، وتم نقل أحدهم ويدعى وليد عشري قبيصي عثمان، 22 عاما، لمستشفى ملوي العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، بينما تم تحويل شقيقيه إلي مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما، إذ توفيا عقب وصولهما للمستشفى.

تحرر عن الحادث المحضر رقم 17307،إداري مركز ملوي وأنتقل إلى موقع الحادث رجال المرور، وتم تسيير حركة الطريق، وقررت النيابة العامة، إنتداب مهندس فني من المرور لمعاينة السيارة وتحديد أسباب الحادث.
 

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